"Ik moet zeggen dat ik kapot ben van de beslissing van Tom om ontslag te nemen", zegt Termont. "Ik betreur dat ten zeerste, maar anderzijds heb ik wel het grootste respect voor hem."

"Het is bijzonder sneu omdat we natuurlijk een van onze sterke schepenen en de toekomstige lijsttrekker verliezen op deze manier", zegt Termont, "maar Tom heeft die beslissing genomen omdat als er geen vertrouwen is, dat echt niet lukt naar de toekomst toe."

"Hij heeft geen enkele juridische of wettelijke fout begaan, maar anderzijds vindt hij toch wel dat als hij niet 100 procent het vertrouwen heeft hij moeilijk kandidaat-burgemeester kan zijn." Nog volgens Termont is het ontslag een persoonlijke beslissing en is er geen druk geweest van Groen, de kartelpartner van SP.A in Gent.