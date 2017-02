"Ik neem geen ontslag omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", laat Balthazar in een mededeling weten.



De Gentse schepen was enkele maanden geleden aangeduid als lijsttrekker voor de SP.A in Gent en kandidaat-burgemeester in opvolging van Daniel Termont.