"Na Optima en Publipart lijkt Gent steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden", reageert Vlaams Belang Gent. De oppositiepartij wil dat het stadsbestuur zich onmiddellijk terugtrekt uit Publipart en Publilec.

"Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons-mentaliteit uit het Optima-dossier bevestigd, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur, waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond."

PVDA Gent wil dat de intercommunale vennootschappen worden opgedoekt en dat de bestuurders hun zitpenningen terugstorten. "Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de bevolking en zorgen voor energie, water en betaalbare huisvesting."

De PVDA, bij monde van Tom De Meester, heeft ook een sneer over voor N-VA-collega Bracke. De N-VA is evengoed betrokken in het Vlaamse Publi-schandaal. Eddy Glorieux, schepen van de N-VA in Harelbeke heeft een betaald mandaat in de raad van bestuur van Publilec, naast PS-kopstukken Stéphane Moureau en Alain Mathot, en ziet blijkbaar evenmin graten in graaicultuur en louche beleggingsfondsen die mensenrechten schenden."