De man op de foto is PVDA'er en gewezen ABVV-vakbondsafgevaardigde Andries Smet. Hij pikt de vervalste foto niet. "Dit raakt mij persoonlijk in mijn syndicale en politieke overtuiging. Ik betoogde met een bord dat gericht was tegen de betrokken bank Dexia, nu Belfius", reageert hij in een persbericht. "Als syndicalist verzet ik mij al van in het begin tegen het misbruik dat Peter Dedecker maakt van het Arco-drama om de hele vakbeweging in diskrediet te brengen."

Dedecker ontkent echter dat hij de foto vervalste. "Ik heb geen flauw idee meer waar ik die gevonden heb. Als ik een artikel schrijf op mijn blog, dan doe ik zoals wellicht iedereen doet: even op Google een paar afbeeldingen zoeken om bij het artikel te plaatsen", zo stuurde hij in oktober uit eigen beweging aan Smet, nadat hij door een sympathisant op de hoogte gebracht was van boze reacties van Smet op Facebook. Dedecker benadrukte ook dat hij "niet de minste intentie" had om Smet te beschadigen.