“Oostenrijk had al sinds 100 jaar een islamwetgeving”, legde correspondent Michael de Werd vandaag uit in “Terzake” (kleine foto). “De Oostenrijkse regering heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om ervoor te zorgen dat de islam Oostenrijkser wordt”, dus maar aangepast aan de westerse gebruiken, in plaats van te radicaliseren.

Wat heeft Oostenrijk dan precies gedaan? Twee punten: “Enerzijds moeten godsdienstleraren in Oostenrijk opgeleid worden”, legde correspondent De Werd uit. “Anderzijds is er een veel meer omstreden punt: een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën en islamitische organisaties. Het ging dan vooral om twee landen: Turkije en Saudi-Arabië.”

Turkije wordt geviseerd omdat de Turken de grootste groep van moslims vormen in Oostenrijk. En sinds Erdogan aan de macht is in Turkije, werd er gevreesd dat er een parallelle Turkse samenleving kon ontstaan binnen Oostenrijk. Saudi-Arabië is het andere land waar Oostenrijk voor beducht is, omdat het land er wereldwijd van verdacht wordt dat het de radicale islam financiert.