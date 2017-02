Kamer stemt straks over vreemdelingenwet: waar gaat het over?

Ook vreemdelingen die in België geboren zijn of die hier verblijven van voor hun twaalfde verjaardag kunnen voortaan het land uitgezet worden als ze ervan verdacht worden staatsgevaarlijk te zijn. Een wetsontwerp in die zin van staatssecretaris Theo Francken wordt straks goedgekeurd in de Kamer .

