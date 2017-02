Volgens Keirens heerst er onrust bij het personeel. "20.000 mensen verdienen dagelijks hun brood dankzij hun job op Brussels Airport", weet hij. "Voor iedere job op de luchthaven worden en nog eens twee bij gecreëerd op andere plaatsen. Dat maakt samen 60.000 jobs. Een getal dat je moeilijk kan bevatten, maar als die jobs verdwijnen, is dat ongeveer even veel als bijna 30 keer Caterpillar Gosselies, 10 keer Ford Genk of 4 keer Sabena."

"Er werken niet alleen Vlamingen op de luchthaven, maar ook meer dan 3.000 Brusselaars. Er werken zelfs meer collega's uit Brussel en Wallonië op Brussels Airport dan op de luchthavens van Luik en Charleroi samen", aldus Keirens. "Wij zijn allemaal trots op onze job en op onze luchthaven, die de voorbije jaren meermaals uitgeroepen werd tot beste luchthaven ter wereld, zowel voor vracht als voor passagiers."

"We doen dan ook een warme oproep naar iedereen die ooit via Brussels Airport heeft gereisd, of er familieleden of vrienden ging uitzwaaien of verwelkomen, om ons te steunen", klinkt het nog. Via de website keepourairportjobs kunnen mensen hun steun betuigen en een digitale postkaart naar premier Charles Michel sturen. "We zijn nog maar begonnen, en rond 10 uur vanmorgen hadden we al bijna 3.000 steunbetuigingen", aldus Keirens. Hij stelt nog meer acties in het vooruitzicht, onder meer via de sociale media.