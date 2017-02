Wil je het goed doen, dan slorpen zowel het burgemeesterschap als een Kamerzitje veel tijd op. Voor burgemeesters van grote steden is het volgens CD&V simpelweg "onmogelijk" om "voldoende beschikbaar te zijn voor het parlementaire mandaat".

Daarom komen ze nu met een wetsvoorstel. Het gaat om een uitloper van de cumuldiscussie die CD&V intern heeft gevoerd en die in november op een congres is uitgemond in een cumulverbod voor CD&V-burgemeesters van steden met meer dan 50.000 inwoners.

Voor die drempel haalden de christendemocraten de mosterd bij het cumulverbod dat nu al geldt voor de Belgische Europarlementsleden.