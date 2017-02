Bovendien, zo zei Geens, heeft ons land zich "niet weinig moedig" getoond tegenover het (door de Saudi's gecontroleerde) Islamitisch Centrum. We hebben de Moslimexecutieve opgericht, zei Geens, en daar was de Grote Moskee (de zetel van het Islamitisch Centrum) niet blij mee, we hebben zelfs een directeur van de Grote Moskee teruggestuurd naar Saudi-Arabië in 2012, op dit ogenblik is het hoofd van de Staatsveiligheid in Saudi-Arabië en binnenkort heb ik een ontmoeting met een grote internationale religieuze leider uit Saudi-Arabië.

"Het is niet dat wij niets doen", zei Geens, "het is dat heel de wereld met belangrijke commerciële belangen geconfronteerd wordt, en een kleine staat als België alleen, is op dat vlak een druppel op een hete plaat. Dat wil niet zeggen, en het is daarom dat ik al die feiten opnoem, we hebben onze onafhankelijkheid zo veel mogelijk genomen."

Oostenrijk is moedig geweest, zo zei Geens, het heeft de buitenlandse geldstroom afgesneden, wat hen duur te staan is gekomen, Duitsland gaat de opleiding van imams zelf in handen nemen, iets waar (Vlaams minister van Onderwijs) Hilde Crevits, Brussels-Waals minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt en Geens zelf ook aan werken. Wij moeten wel, zo benadrukte hij, vijftig, zestig jaar overbruggen waarin dingen niet gebeurd zijn, en die tradities wijzigen, gaat traag.