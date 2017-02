Volgens minister Homans evolueert het armoederisico in de goede richting, maar de oppositie betwist dat. Bij het begin van de zitting in het Vlaams Parlement vroegen de oppositiepartijen én meerderheidspartij Open VLD dat Homans haar cijfers ook zou overmaken. De minister weigerde eerst, waarop de zitting op vraag van de partijen even werd geschorst.

"Ik denk dat we er zo niet gaan uitraken", richtte Björn Rzoska (Groen) zich tot parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). "Ik verzoek u namens het parlement om er bij de minister op aan te dringen dat we tenminste het document dat achter de cijfers zit, kunnen krijgen, zelfs al is het een voorlopige versie. Een minister die in de pers cijfers begint te citeren die nog moeten worden goedgekeurd, dat kan echt niet."

In "Villa Politica" voegde Rzoska eraan toe dat "de geloofwaardigheid van minister Homans de afgelopen dagen een flinke knauw heeft gekregen."