Provoceren doet De Winter alleszins met zijn bezoek aan Syrië en zijn ontmoeting daar met president Bashar al-Assad. De Winter kiest in het conflict partij voor die laatste. Dat het regime zijn eigen bevolking bombardeert, noemt hij "collateral damage".

"Spijtig genoeg waren bombardementen nodig", stelt De Winter in een interview met journalist Jens Franssen "Men wint geen oorlog met resoluties van de VN of moties te stemmen in het Belgische parlement. Een oorlog wint men op het terrein. Tegen brutale barbaren zoals IS is er blijkbaar geen andere methode mogelijk."

"Niet alle middelen zijn goed", geeft De Winter toe. "Er zijn oorlogsmisdaden gepleegd, wellicht aan beide kanten. Dit is een vuile oorlog. Maar ik weet wel onder welk regime ik zou willen leven. En laat ons duidelijk zijn, onze bondgenoten staan aan de kant van het Syrische regime en niet aan de kant van Al Qaeda of IS."

De vele duizenden burgerslachtoffers noemt De Winter "martelaren", "mensen die gestorven zijn voor hun zaak".