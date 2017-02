Na het ontslag ben ik gaan eten met vrienden en familie. Er is niet over gesproken.

In "Van Gils & Gasten" ziet Turtelboom de beelden van haar korte persmededeling terug. Voor het eerst, want meteen na haar ontslag nam ze twee duidelijke beslissingen. "Ten eerste mocht er aan de keukentafel niet over worden gesproken. Dat was hard, want iedereen zat met vragen. Maar ik wilde niet dat mijn kinderen over vijf jaar zeiden dat "die periode met ons mama toch moeilijk was". Ten tweede heb ik een maand lang niets van nieuws gevolgd."

De avond na haar ontslag bleef de voormalige minister alvast niet bij de pakken zitten. "Ik ben gaan eten met vrienden en familie en eigenlijk is daar met geen woord over gesproken. De maandag na het ontslag (dat op vrijdag was, nvdr.) ben ik gaan wandelen op de Meir. Iemand vroeg mij hoe lang het geleden was dat ik dat kon doen. Toen besefte ik dat dat acht jaar moet zijn. Ik heb mijn leven terug."