Het was een van de nagels aan de doodskist van de Volksunie: de affaire-Sauwens die de Vlaamse politiek begin mei 2001 dagenlang in de ban hield.

Alles was op 5 mei begonnen met een zangfeest van het Sint-Maartensfonds in Berchem. Een van de genodigden was toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens (toen nog Volksunie).

Toen de krant "De Morgen" enkele dagen later met het nieuws van zijn aanwezigheid uitpakte, stond heel politiek Vlaanderen in rep en roer. Het Sint-Maartensfonds was immers een vereniging van Vlaamse oud-oostfrontstrijders en zodoende een overblijfsel van de collaboratie met nazi-Duitsland. Veel leden koesterden extreemrechtse sympathieën en dweepten met de gevreesde Schutzstaffel (SS) uit WOII.

Sauwens sloeg meteen mea culpa en gaf toe dat hij een "inschattingsfout" had gemaakt. Het mocht niet baten: niet veel later zou hij ontslag nemen als minister.