Waals minister-president Paul Magnette (PS) is kritisch voor Europa. "Wie gelooft nog in Europa vandaag? Europa is uit elkaar aan het vallen. Het is als een schoorsteenbrand, lange tijd onzichtbaar, maar op een bepaald moment zien we het toch. En de brexit is hier het eerste symbool van." Dat vertelt hij in een interview in L'Echo.

Toch hoopt hij op een harde, maar evenwichtige onderhandeling met Londen. Een onderhandeling waar landen als Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, maar misschien ook Denemarken en Zweden een voorbeeld aan kunnen nemen. Want Magnette is ervan overtuigd dat de brexit gevolgd zal worden door een "polxit, een hongarexit, een roemexit, een bulgxit".

Al die exits zijn ook wenselijk volgens hem om de interne concurrentie wat te temperen. Hij verwerpt wel een van de antwoorden op de brexit, namelijk de belofte om een defensie-Europa te relanceren. "Zonder de Britten is Frankrijk de verdediging van Europa", klinkt het ironisch. "Ik geloof meer in partnerovereenkomsten met de Maghreblanden en in de toekomst met Afrikaanse landen dan in een Europa van defensie."