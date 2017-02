Een tweede stelling die De Block countert: het budget op volksgezondheid is - ondanks de besparingen - niet teruggeschroefd. "Ik heb als enige 580 miljoen extra gekregen, maar dat wordt vaak vergeten", zegt ze daarover. "Mijn budget daalt dus niet, maar de noden blijven dezelfde. En in bepaalde segmenten hebben we een achterstand in te halen. Maar ik weet dat iedereen altijd graag meer geld krijgt, dat is niet nieuw."

De vrees weerklinkt dat eventuele besparingen op volksgezondheid een impact zullen hebben op de kwaliteit van de zorg. "In het verleden is al gebleken dat de dingen waar het meeste geld naartoe gaat, niet per se de beste zorg opleveren. Anderzijds is de bundeling van krachten en middelen - zoals in ziekenhuisnetwerken - wél een goede zaak voor de patiënten."