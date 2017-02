"De stijl van mijnheer Trump is sowieso af te wijzen", zegt De Wever. "Hij is impulsief, hij schiet vanuit de heup, hij provoceert doelbewust en doet er altijd nog een schepje bovenop. Zo kan je niet besturen, zeker geen wereldmacht."

"Op inhoud mogen we ook reageren, maar dan wel op de correcte inhoud en op de inhoud die ons raakt, anders houd je je bezig met de interne aangelegenheden van de Verenigde Staten en het is niet onze plaats, om daar in ons parlement over te discussiëren", stelt De Wever.

We moeten ons dus niet uitspreken over bijvoorbeeld de muur die Trump wil bouwen aan de Mexicaanse grens. "De toespraak die de koning daarover gaf - en waar wij geen voorkennis van hadden - was in dat opzicht niet de beste toespraak", zegt De Wever.

Iets anders is het protectionisme van Trump. "Daarover zijn wij heel duidelijk. Dat raakt de hele wereldhandel, dus daarover mogen we echt wel onze opinie zeggen en ik geloof daar absoluut niet in. Op korte termijn zal Amerika daar misschien winst van hebben, op lange termijn weet je dat iedereen verliest. Dat raakt ons wel degelijk en daar kunnen wij dus gerust onze mening over zeggen", aldus De Wever.