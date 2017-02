Een aantal activiteiten kunnen niet langer als vergoede opleiding in aanmerking komen. De Vlaamse regering schaart zich achter het voorstel van de minister. De opleidingen moeten tot doel hebben om arbeidsmarktposities te verbeteren.

"Ik denk maar aan bloemschikken, Spaans leren om in de vakantie met lokale mensen te spreken of wijnproeven. Ik denk dat dat elementen zijn waarvan we zeggen: "Schitterend dat je dat doet, maar dat heeft niets te maken met de arbeidsmarkt of je loopbaan nu of naar de toekomst toe." Dan gaan we daar ook geen belastinggeld voor gebruiken om het een steuntje in de rug te geven."