Op de vraag hoe de houding van Europa moet zijn tegenover de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump antwoordt Michel dat het belangrijk is dat we niet bang zijn of in paniek vervallen.

"We moeten rationeel en koelbloedig blijven, maar we mogen ook niet naïef zijn. Er zijn nieuwe elementen op internationaal niveau. Ik ben niet van plan om Europa een speelbal te laten zijn in de handen van Donald Trump, Vladimir Poetin of Xi Jinping. We moeten onze eigen Europese keuzes maken. Het is een kwestie van Europees patriottisme, met realisme maar zonder romantisme."

Hij is er dan ook van overtuigd dat verschillende landen hem in zijn gedachtegoed van een "twee snelhedenpolitiek" zullen volgen. En ook in België krijgt hij alle steun zegt hij: "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen vindt dat we het in Europa anders, beter moeten doen."