In een mail legt de N-VA parlementsleden op hoe ze moeten reageren als het gaat over de Amerikaanse president Trump. "Eigenlijk is het al de tweede keer dat dit gebeurt", weet Bart Maddens (KULeuven). "De vorige keer was eind september vorig jaar, na de crisis met Hendrik Vuye en Veerle Wouters. Toen wilde de partij de communicatie stroomlijnen over reacties op vragen over de communautaire stilstand. Nu, met Trump, gaat het over iets gelijkaardigs. Op zich is het vrij normaal dat zoiets gebeurt."

"Ik vind het wel opmerkelijk dat dit uitlekt. Vanuit N-VA-perspectief zou ik dat verontrustend vinden." Of dat dan wijst op een vorm van dissidentie binnen de N-VA-rangen weet Maddens niet. "Ik zou het niet overdrijven. Vergeet niet dat ook parlementaire medewerkers de mail te zien krijgen, en dat zijn er heel veel."