"Het gaat om een mail aan de woordvoerders die ook ter informatie aan de parlementsleden is gestuurd", zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlman. "Er heerst een mediahetze in verband met Trump en er wordt heel hard geroepen van alle kanten."

Het is de bedoeling dat niemand reageert zolang er geen correcte informatie beschikbaar is. De N-VA wil informatie eerst door de eigen studiedienst laten verifiëren. "We vinden het beter niet te reageren op foutieve informatie uit de media, maar alleen op correcte informatie van onze studiedienst. Er is heel veel framing, en achteraf blijkt informatie vaak niet juist te zijn."

De parlementsleden mogen alleen zeggen dat de stijl van Trump "onbezonnen" en "impulsief" is, en daarom een risico voor Europa. Wel mag "de linkse hypocrisie t.a.v. Trump op de korrel worden genomen".

"Meer dan het politiek project van de Europese Unie en het militair project van de NAVO zijn het eigenlijk de handelsbetrekkingen die de laatste 70 jaar voor vrede gezorgd hebben in een relatief groot deel van de wereld", verduidelijkt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in "De ochtend" op Radio 1. "Op dat gebied maak ik mij zorgen. We horen dat de handelsverdragen en dergelijke meer worden opgezegd, maar dat zijn ook zaken waarvoor Groen, SP.A en PS pleiten. Dat mag ook aan de kaak worden gesteld."