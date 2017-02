De Wever lustte vroeger wel een glas en dronk iedere dag. "Wanneer ik optelde wat ik vroeger dronk, en ik moest dat doen van mijn dokter in het kader van mijn dieet, dan zat ik duidelijk over de grens van wat een dokter alcoholisme noemt" zegt De Wever. "De enige reden waarom ik zeg dat ik geen alcoholist was, is omdat ik geen enkele fysieke of mentale hang had naar drank. Ik kon gerust zeggen: Ik drink vandaag niet."

"Op 19 november 2011 heb ik de knop omgedraaid en ben ik gestopt met drinken. Ik herinner me die datum goed, omdat we in stijl en vrij stevig afscheid hebben genomen van mijn liederlijke leven", zegt De Wever. "De dag daarna ben ik cold turkey gegaan en sindsdien heb ik geen glas wijn of bier meer aangeraakt."