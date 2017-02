De sociale partners hadden het akkoord al formeel ondertekend. Het kernkabinet van de federale regering moest er zich nog over buigen, en de ministers hebben nu hun goedkeuring gegeven zonder wijzigingen aan te brengen.

CD&V gelooft erg in het sociaal overleg en is daarom opgetogen over de goedkeuring van het akkoord. "Het is een evenwichtig akkoord", zegt Kamerlid Vercamer. "De hoogste loonsverhoging zit in dit akkoord begrepen, maar ook de optrekking van de laagste pensioenen en de laagste uitkeringen".

Open VLD en N-VA hadden het moeilijk met het trager optrekken van de brugpensioenleeftijd. Dat kan vanaf 56 jaar, in plaats van de oorspronkelijk door de regering bepaalde 57 jaar. Egbert Lachaert (Open VLD) eist daarom een inhaaloperatie naar 60 jaar tegen 2020. "We hebben hen de keuze gegeven hoe snel het traject naar 60 jaar gaat in geval van herstructurering. Zij kiezen voor de trage weg. Dat zal ook inhouden dat zij een versnelling moeten doen achteraf."