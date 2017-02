"Ik wil de bestaande meters, die niet meer geproduceerd worden, vervangen door digitale meters", zegt Tommelein in "Hautekiet" op Radio 1. Morgen gaat hij met zijn plan van aanpak naar de Vlaamse regering. De kritiek van de SP.A vindt hij voorbarig: "Men weet nog niet wat ik allemaal zal voorstellen."

De kostprijs die SP.A noemt, klopt volgens hem niet. "Dat is er met de pet naar gooien. Hij benadrukt dat hij gaat voor een gefaseerde uitrol. "Ik wil dat natuurlijk betaalbaar houden." Maar het zal wachten worden op de aanbesteding: "Dan pas zal blijken hoeveel het kost."

Meteen volgt een sneer naar zijn SP.A-voorgangster Freya Van den Bossche. "Door het getreuzel van het verleden zijn we nu bij de laatsten in Europa die de overstap maken naar digitale meters. De partij van Van den Bossche heeft beslist om het probleem voor zich uit te schuiven." Van den Bossche was minister van Energie van 2009 tot 2014 en werd toen opgevolgd door Annemie Turtelboom (Open VLD).

CD&V steunt minister Tommelein en zegt dat een uitrol van digitale meters pas kan na een nieuwe kosten-batenanalyse, als die studie een positieve uitkomst voor de consument aantoont.

"Energieminister Bart Tommelein moet ervoor zorgen dat een eventuele meerkost van de slimme meter niet op het bord van de gezinnen terechtkomt", reageert Vlaams Parlementslid Johan Danen van oppositiepartij Groen.