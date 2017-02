Rik Daems (Open VLD) formuleert het iets scherper: "Een onderscheid maken op basis van herkomst, religie of ras is onverbloemd racisme. Dat is wat vandaag in de Verenigde Staten gebeurt. Daarom vraag ik u om elke racistische daad van de Verenigde Staten heel uitdrukkelijk en scherp te veroordelen."

Ook oppositiepartijen SP.A en Groen vinden dat de Vlaamse regering uitdrukkelijker moet aangeven dat het Amerikaanse inreisverbod tegen de internationale regels ingaat.

"Ze hebben niet goed geluisterd", reageert Geert Bourgeois in "Villa Politica". "Als minister-president ben ik heel duidelijk geweest. (...) Ik heb ten eerste gezegd dat elk land soevereine bevoegdheden heeft om te beslissen wie het al dan niet binnenlaat. Maar een maatregel waarbij 7 moslimlanden worden geviseerd, terwijl er ongeveer 40 moslimlanden zijn, noem ik arbitrair. Twee: wie al een visum of een groene kaart heeft, niet binnenlaten, is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Bovendien leidt het zo abrupt afkondigen van maatregelen tot chaos." Conclusie? "Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest in mijn beoordeling daarover."