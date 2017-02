De groene en socialistische partijen vinden dat de premier de maatregel niet "kordaat en krachtig genoeg" veroordeeld heeft. "Hoe kan u aanvaarden dat sommigen binnen de regering zich van uw reactie distantiëren?", vroeg PS'er Stéphane Crusnière.

Premier Michel ontkent dat niet iedereen binnen de regering de maatregel afkeurt. "De regering heeft hetzelfde gezegd. Je kan de woorden van Jambon en Francken niet selectief gebruiken." Wie de reactie van de N-VA-regeringsleden helemaal leest, weet dat ook zij kritiek hadden op de beslissing van Trump, aldus Michel.

De oppositie vindt ook dat premier Michel, te laat - op zondag - heeft gereageerd. Michel spreekt dat tegen: volgens hen zijn er meteen na de beslissing zijn informele contacten geweest met andere Europese landen. "Europa moet met een stem spreken", vindt Michel. De premier zei ook dat de reactie van de Belgische regering meteen is overgemaakt aan de ambassade van de VS en dat daar ook om meer informatie is gevraagd over de maatregel.