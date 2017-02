Volgens de meerderheid van PS en CDH heeft een speciale commissie genoeg bevoegdheden om duidelijkheid te brengen over de werking en de strategie bij Publifin en de filialen van de in opspraak gekomen intercommunale. De oppositie had liever een echte onderzoekscommissie gezien, met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter.

Vorige week hadden PS en CDH nog aangegeven bereid te zijn om een parlementaire onderzoekscommissie te aanvaarden.

De Publifin-affaire heeft al twee politieke koppen doen rollen: die van Waals minister voor Lokaal Bestuur Paul Furlan (PS) en die van burgemeester Stéphane Moreau (PS) van Ans. De positie van Furlan was niet langer houdbaar omdat hij als verantwoordelijk minister niet op de hoogte bleek te zijn van de mistoetanden bij Publifin, Moreau kreeg van PS-voorzitter Elio Di Rupo de keuze tussen het burgemeesterschap en het CEO-schap bij Nethys, de financiële poot van Publifin.