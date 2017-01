"De wet is de wet en die moet voor iedereen gelijk worden uitgevoerd", reageert SP.A-voorzitter John Crombez vanavond in "De wereld vandaag". "Blijkbaar zegt de burgemeester dat er zaken in de audit staan die verder onderzoek nodig maken en dan moet dat gebeuren."

Of Crombez eerder had kunnen ingrijpen? "Dat is moeilijk te zeggen. Een paar maanden geleden is er vanuit de politiek de verantwoordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat het bestuur van de stad Hasselt werd verdergezet. Er waren twijfels gerezen en men zei dat men niet op dezelfde manier verder kon. Dat was toen het belangrijkste. Het is goed dat die dingen onderzocht worden. Ik weet niet hoe je het anders kan aanpakken dan ervoor te zorgen dat de bevoegde diensten hun werk kunnen doen."

Dat belangenvermenging vervelend staat, erkent Crombez ook. "Iedere keer dat zoiets opduikt is het vervelend. De belangenvermenging zou bij de kabinetschef liggen en de politieke verantwoordelijkheid bij Claes. We zullen eerst zien wat het onderzoek geeft, maar natuurlijk is het ambetant. Er duiken iets te veel van die dingen op. Ik denk dat de politiek een grote verantwoordelijkheid heeft om steeds hetzelfde principe te hanteren: alles op tafel. Het moet rechtvaardig geschieden."