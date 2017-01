"N-VA was de afgelopen dagen de partij die het meest afwachtend en voorzichtig was. Die begrip vroeg voor Trump en - al hadden ze natuurlijk wel kritiek op een aantal dingen - toch vroeg om niet hysterisch te zijn en om niet te snel te reageren", zegt Devos.

"Een aantal mensen zullen nu naar N-VA kijken omdat het een regeringspartij is en het de vraag is of de boodschappen van Michel en de koning wel in de lijn zijn van wat de partij wil. Dat is het enig wat ik vandaag als een soort politiek risico in de speeches zie", aldus Devos.

"Je voelt wel dat het hele debat niet zozeer over het buitenland gaat. Als we het de hele tijd over Trump hebben, dan zal het natuurlijk over Trump gaan, maar de vraag is of het dan over Trump en Amerika gaat, of over onszelf waarbij we het debat achter een Trump-gordijn wegstoppen", besluit Devos.