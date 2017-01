Volgens Van Overtveldt hebben belastingfraudeurs in 2016 een recordbedrag van 254,6 miljoen euro terugbetaald aan de staatskas. Maar volgens de socialisten klopt dat cijfer niet en zijn de inkomsten net gedaald naar 157 miljoen euro.

Het verschil van 84 miljoen tussen cijfers van de minister en de SP.A-berekeningen is volgens Crombez (ex-staatssecretatis voor Fraudebestrijding) en Vanvelthoven te verklaren door het feit dat de minister de inningen van afkoopdossiers meetelt, terwijl die in het verleden niet in de cijfers werden opgenomen. “Spontane afkoopdossiers meetellen, zoals de minister nu doet, is dus bedrog”, klinkt de kritiek van de socialisten.

“En als de minister dan toch alles wil samen tellen, dan blijkt weer uit zijn eigen cijfers dat er 833 miljoen euro (van 1,110 miljard naar 277 miljoen) minder opbrengst was in 2016 dan in 2014. Dus is er sowieso in beide gevallen een daling van de opbrengsten uit fraudebestrijding en geen stijging zoals de minister het nu foutief voorstelt.”

Crombez en Vanvelthoven staven hun bewering met onderstaande grafiek: