CD&V vertrekt vanuit het standpunt van de kinderen. "We moeten ons eens in de plaats stellen van dat kind, misschien heeft het wel de behoefte om contact te hebben met de grootmoeder of de grootvader", legt Parlementslid Katrien Schryvers uit. "Dat zou eenvoudig kunnen via een verzoek of een brief naar de rechtbank. Maar we willen ook het systeem van jeugdadvocaten implementeren om de belangen van het kind specifiek naar voren te brengen en te verdedigen."

Advocate en experte familierecht Liliane Versluys vindt het voorstel geen slecht idee, integendeel. "Elk voorstel dat jongeren meer stem geeft, is welkom." Zij legt uit dat jongeren nu al recht hebben op een jeugdadvocaat en dat bij problematische opvoedingssituaties. "Het is een recht voor een kind vanaf 12 jaar (sinds 1994 al), maar je hebt kinderen die op 7 jaar al heel goed weten wat ze willen."