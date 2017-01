Extreemrechts en populisme lijken de wind in de zeilen te hebben na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump en de brexit. VB-voorzitter Tom Van Grieken deed de sociaal-democratie in "Terzake" af als "een ideologie van de vorige eeuw". "In Nederland zijn ze gedecimeerd, in Polen bestaan ze zelfs niet meer, in Frankrijk stellen ze niet veel meer voor."

Dat komt volgens Van Grieken omdat de socialisten voor een open grenzenbeleid zijn, waardoor we goedkope arbeidskrachten invoeren en waardoor onze eigen lonen onder druk komen te staan. "De waarheid heeft zijn rechten", repliceert SP.A-voorzitter John Crombez. Crombez heeft in het verleden inderdaad meermaals praktijken van sociale dumping in de EU aangeklaagd.