Chodiev staat centraal in de zogenoemde Kazachgate-affaire, over de mogelijke belangenvermenging bij de goedkeuring van de afkoopwet voor fraudeurs in 2011, de verruimde minnelijke schikking en de toepassing van die wet door het gerecht. Chodiev en twee van zijn Kazachse kompanen konden immers als eersten van de aangepaste wet gebruikmaken.

Verschillende politici kwamen al in opspraak in de zaak, onder hen MR-politici Armand De Decker en Serge Kubla. Een hoorcommissie onderzoekt sinds enkele weken de precieze omstandigheden waarin Chodiev en één van die kompanen, Alijan Ibragimov, in 1997 en 2005 tot Belg konden worden genaturaliseerd.