Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigerde om een humanitair visum af te leveren aan het gezin, maar werd daartoe op straffe van een dwangsom verplicht door een rechter. Dat leidde begin december tot een campagne van regeringspartij N-VA tegen "de wereldvreemde rechters", wat coalitiepartner CD&V en de Hoge Raad voor Justitie toen niet echt konden smaken.

Hoewel de dwangsom uiteindelijk door een andere rechter kon worden afgewend, blijft het conflict over de grond van de zaak bestaan: wie is er finaal bevoegd om te beslissen over het al dan niet uitreiken van humanitaire visa in een ambassade in het buitenland, de regering of de rechter op basis van Europese regelgeving?

Volgens Francken kan de zaak verregaande gevolgen hebben voor het asiel- en migratiebeleid van de hele EU. Daarom hebben 13 lidstaten en de Europese Commissie zelf zich aangesloten bij de zaak voor het Europees Hof. Het gaat om Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slovakije en Finland.

De hoorzitting van vandaag past in een zogenoemde versnelde procedure. Die procedure is eigenlijk het gevolg van een prejudiciële vraag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in verband met een andere gelijkaardige zaak, maar de uitspraak zal ook uitsluitsel brengen in de visumrel en alle gelijkaardige zaken in de hele EU. Het eindarrest, dat niet voor vandaag wordt verwacht, is definitief en dus bindend.