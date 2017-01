Jan Verroken ademt politiek, en drukte als CVP-politicus in de jaren 60 zijn communautaire stempel op politiek. Zo hielp hij de taalgrens in ons land vastleggen. In 1968 bracht hij zelfs de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants ten val met zijn harde standpunt in de twistappel "Leuven Vlaams", de splitsing van de universiteit van Leuven. Eind jaren 80 verliet hij zijn CVP en trok zich terug in de lokale politiek in Oudenaarde.

In 2000 zei Verroken de actieve politiek definitief vaarwel. Maar Jan Verroken blijft de politiek dus wel volgen. En sinds 2011 tot op vandaag doet hij dat ook via Twitter. "Een schoon venster op de wereld", noemt de eeuweling het. Via dat venster sturen heel wat hedendaagse politici Verroken hun verjaardagswensen.