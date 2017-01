De LDD-voorzitter kondigde aan dat er volgend jaar al zeker lijsten komen in Antwerpen, Gent, Brugge, Brasschaat, Kortrijk en Oostende. Het is nog niet duidelijk wat de partij in 2019 zal doen, bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen.

Aan Belga zei Dedecker dat hij geen zin heeft om "een verloren strijd" te voeren tegen de N-VA. Maar: "Het enige gat, is een gat op rechts. Er is geen alternatief voor de N-VA. De Open VLD ligt op apengapen en niet iedereen wil terug naar Vlaams Belang. Veel mensen zijn ontgoocheld in de kracht van verandering".



Tijdens zijn toespraak zei Dedecker dat, mocht hij kunnen, hij de voorbije tien jaar meteen zou overdoen. "Maar daarmee zeg ik niet dat ik het ook zál doen."