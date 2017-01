"Terroristen tegenhouden aan de grens is nodig", zegt Crombez. Maar "onschuldige gezinnen verbieden om legaal naar VS te komen op basis van afkomst en geloof is beschamend en contraproductief". Volgens Crombez maakt het inreisverbod de Verenigde Staten helemaal niet veiliger en is dit "het einde van de VS als 'land of the free'".

De Europese Unie moet het voorbeeld van de Canadese premier Justin Trudeau volgen en "de mensen verwelkomen die de VS onterecht niet langer binnen mogen", zegt Crombez nog.