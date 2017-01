"België is het oneens met een inreisverbod voor 7 moslimlanden", zei Michel vanmiddag . Hij gaat via diplomatieke weg meer uitleg vragen aan de Amerikanen. Oppositiepartij Groen is ontgoocheld in de reactie van de premier. "Net nu hij toch een beetje ruggengraat zou mogen hebben, komt Michel niet verder dan te stamelen dat hij het oneens is", zegt fractieleider Calvo. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau zijn volgens hem een stuk duidelijker in hun afwijzing.