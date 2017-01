"Armand De Decker heeft mij verwittigd dat de Orde van Malta ons een schenking ging overmaken en heeft me gepreciseerd dat we dat geld dienden door te storten aan de vereniging Amitié et Fraternité Scoute (AFS)", meldt de weduwe van prins Alexander aan de RTBF. "Dat is niet gebruikelijk, maar ik kende Armand De Decker. Ik heb vertrouwen in hem, hij is voorzitter van de Senaat geweest. Ik heb de storting dus uitgevoerd."