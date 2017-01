Wanneer het gaat over politieke situatie in Antwerpen, heeft Annemans een duidelijke waarschuwing veil voor huidig burgemeester Bart De Wever. "Als hij op het Schoon Verdiep wil blijven, zal hij toch eens moeten nadenken. Hij heeft amper twee zetels op overschot. Zonder ons is het voor hem voorbij in 2018", aldus Annemans. "Hij heeft zijn Sarkozy-moment gehad, nu is het weer aan ons. Laat dat mijn oproep zijn: Bart, hef het cordon op en de rechterzijde zal eindelijk écht overwinnen in Vlaanderen."