Begin deze week schrapte de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de financiering van hulporganisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden informeren rond gezinsplanning, voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Het initiatief om een internationaal fonds op te zetten kreeg intussen de naam Global Fundraising Initiative "She decides" (Zij beslist). Vanmiddag is ook een crowdfundingsactie gelanceerd die privédonaties moet toelaten.

"Uit de hele wereld komen er positieve reacties. Verschillende landen hebben al laten weten dat ze samen met België willen aansluiten bij het Nederlandse initiatief. Maar er komen ook veel vragen van privépersonen om een bijdrage te kunnen doen. Gisteren kreeg ik een e-mail van een Amerikaan die niet akkoord gaat met de beslissing van zijn regering en een financiële bijdrage wou leveren. Dat zal nu kunnen via het crowdfundingplatform dat deze middag is gelanceerd", aldus De Croo in het persbericht.

Hij kondigde ook aan dat België dit voorjaar een internationale conferentie in Brussel organiseert. Bedoeling is om gelijkgezinde landen, organisaties en privébedrijven samen te brengen die het Global Fundraising Initiative "She decides" ondersteunen. Tijdens de conferentie kunnen landen hun politieke en financiële steun kenbaar maken, hulporganisaties in detail de behoeften in kaart brengen en privé-organisaties hun engagement tonen.

Minister De Croo doet een oproep aan landen, organisaties en privébedrijven om massaal aan te sluiten en het Global Fundraising Initiative "She decides" te ondersteunen. "Dit initiatief staat open voor iedereen die de rechten van vrouwen en meisjes belangrijk vindt. Meisjes en vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wanneer en hoeveel kinderen zij willen. Dat is een mensenrecht. Het uittekenen van een gezamenlijke strategie tijdens de internationale bijeenkomst in Brussel moet ervoor zorgen dat de impact van de Amerikaanse beslissing voor vrouwen en meisjes op het terrein beperkt blijft."