"Wat mij in de eerste plaats opvalt, is hoe lang onze verbazing nog gaat duren, en hoe lang het nog gaat duren voor we zelf een wake up-call krijgen", zei Rutten.

"We hebben eerst, toen hij zich kandidaat stelde, gezegd: 'Och ja, hij stelt zich kandidaat, zie dat aan', dan dachten we: 'Oh, hij heeft gewonnen, stel u voor', en nu is het: 'Oh, en hij doet nog wat hij gezegd had'. Hoe lang gaat het nog duren voor we zelf beseffen dat ook wij in Europa een aantal dingen anders moeten doen?", zei ze.

Een goed voorbeeld van hoe dat kan, vindt Rutten, is de reactie van Alexander De Croo, samen met Nederland, op het schrappen van de Amerikaanse subsidies aan buitenlandse ngo's die abortus propageren of aanbieden. De Croo en zijn Nederlandse collega hebben gezegd dat zij zullen investeren waar de Amerikaanse steun wegvalt.

"Dat zijn onze Europese waarden en daar geloven wij in, een debat daarover redt levens", zei Rutten. (Oud-journalist Johan Depoorter had eerder in het programma gezegd dat de beslissing van Trump naar schatting aan 26.000 vrouwen het leven zou kosten.)

Rutten zei te hopen dat "we Europees nu een pak sterker gaan staan dan we de voorbije jaren gedaan hebben, want we hebben het ons wel heel erg gemakkelijk gemaakt door altijd van Amerika af te hangen."