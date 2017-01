De Roover: "Turkije vond het nodig om op 23 maart een politiek spelletje te spelen"

De Belgische verbindingsofficier in Turkije Sébastien Joris heeft vandaag met zijn overste getuigd in de onderzoekscommissie over zijn rol bij de aanslagen. In "Terzake" gaan commissieleden Peter De Roover (N-VA) en Meryame Kitir (SP.A) in debat.

