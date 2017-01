Zes à zeven jaar was ze, toen Valerie Van Peel het slachtoffer werd van kindermisbruik. "Ik kan dat niet exact zeggen, want dat is op dat moment iets dat je helemaal anders ervaart dan dat het later wordt en hoe het later ook binnenkomt. Maar ik weet wel hoe moeilijk het proces is om dat te kunnen plaatsen en hoe belangrijk die erkenning is. Achteraf begrijp je dat niet, maar als kind besef je niet wat je overkomt."

Pas in haar puberteit kreeg Van Peel daar flarden van terug. "Je wordt op dat moment overspoeld door schaamte en schuldgevoel. Rationeel weet je: ik heb niets om mij over te schamen. Die schaamte kan je rationeel dan wel niet meer hebben, maar die zit echt in je lijf."