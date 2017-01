Al dagen is Wallonië in de ban van het Publifin-schandaal. Ook de Vlaamse pers bericht uitgebreid over de zaak, maar Magnette is het klaarblijkelijk niet eens met de manier waarop de Nederlandstalige media dat doen. Getuige daarvan zijn opmerkelijke reactie tijdens een interview met Dirk Van den Bogaert van VTM Nieuws.

Toen de journalist Magnette in het Nederlands een vraag over het ontslag van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) stelde, antwoordde hij in het Frans. Nochtans spreekt hij vloeiend Nederlands.

"Nee, ik doe het niet in het Nederlands, maar in het Frans", zei hij alsnog in het Nederlands nadat de journalist hem had onderbroken. "Ik ben die kritiek over maffia enzovoort beu in Vlaanderen. Dus zal ik het deze keer niet in het Nederlands zeggen, voila. Ik maak een uitzondering."