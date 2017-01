Het Publifin-schandaal is het zoveelste schandaal bij de Waalse socialisten. Na het vorige schandaal in Charleroi had Elio Di Rupo met de vuist op tafel geslagen en gezegd dat hij genoeg had van de parvenus. “Voor hen is er geen plaats in de PS”, zei hij tien jaar geleden. Maar de Luikse federatie van de PS heeft hij kennelijk niet onder controle gekregen.

Dit nieuwe schandaal brengt een zware klap toe aan de partij die traditioneel de plak zwaait in Wallonië. Het extreem-linkse PTB (PVDA) van Raoul Hedebouw, dat de laatste tijd de wind in de zeilen heeft, kan hier extra garen bij spinnen. Oppositiepartijen MR en Ecolo zijn tevreden maar blijven een onderzoekscommissie eisen om de affaire Publifin volledig uit te spitten. Maar het is de vraag of zij verder vol op het orgel zullen gaan, want ook zij hadden hun mannetjes en vrouwtjes bij Publifin.