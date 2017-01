Eerder vandaag kondigde minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) zijn ontslag uit de Waalse regering aan in nasleep van het Publifin-schandaal. Zijn opvolger wordt Pierre-Yves Dermagne, momenteel nog Waals parlementslid.

Dermagne, die eind december 36 werd, is advocaat van opleiding en werkte voor zijn politieke carrière als attaché van Waals parlementslid Maurice Bayenet, adjunct-kabinetschef van Waals minister Philippe Courard en adviseur van Waals minister Eliane Tillieux.

In 2006 raakte Dermagne verkozen als provincieraadslid in Namen, in 2012 werd hij gedeputeerde. Sinds 2010 maakt hij deel uit van de gemeenteraad van Rochefort, van 2012 tot 2014 was hij er ook eerste schepen. Bij de regionale verkiezingen in 2014 werd Dermagne verkozen in het Waals Parlement en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap.

Met zijn 36 jaar was Dermagne niet alleen een van de jongste leden van het Waals Parlement, hij wordt nu ook de jongste minister binnen de Waalse regering.

Op de website van de PS wordt Dermagne geprezen als een dossiervreter en een werkpaard. "Een onvermoeibare en gedreven medewerker in kabinetten, maar door zijn functies in gemeente en provincie ook een man van het terrein. Hij vervult zijn taken met zin voor dialoog, neemt doordachte beslissingen en wordt door politieke vrienden en tegenstanders genoemd als een goede gesprekspartner", luidt het.