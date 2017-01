Publifin is een van de grootste intercommunales van het land, en kwam onlangs in het oog van de storm te liggen nadat was gebleken dat mandatarissen er hoge vergoedingen kregen voor prestaties die ze niet of amper leverden. Aan het hoofd van de Luikse intercommunale Publifin staat/stond PS-politicus André Gilles. Maar alle PS-mandatarissen nemen nu dus ontslag uit de raad van bestuur van Publifin. Eerder deden de bestuurders met CDH-stempel dat al.