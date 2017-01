"Als u praat over de energiefactuur, draait u beter tweemaal uw tong"

In het Vlaams Parlement krijgt minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) een vraag van Bruno Tobback (SP.A) over de energiefactuur. Tommelein wijst erop dat die maximumfactuur vooral gestegen is door toedoen van onder andere de SP.A.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

