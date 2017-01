Van Besien aan Bourgeois: "Heeft u in Davos iets meer gedaan dan de koopman uit te hangen?"

Vlaams Parlementslid Wouter Van Besien (Groen) ondervraagt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over zijn ontmoetingen in Davos. Heeft Bourgeois er ook gepraat over grote wereldproblemen als klimaat of datafraude, vraagt hij zich af.

