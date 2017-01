N-VA boos over halfnaakte Sminate in reclamefolder

De partij N-VA is niet te spreken over een fotocollage die de VVSG (de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) heeft gemaakt. De collage staat vandaag in de krant 'Het Nieuwsblad'.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

N-VA boos over halfnaakte Sminate in reclamefolder

De partij N-VA is niet te spreken over een fotocollage die de VVSG (de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) heeft gemaakt. De collage staat vandaag in de krant 'Het Nieuwsblad'.